Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Госдуме предложили усилить наказание за использование утекших данных в рекламных целях

Депутат Панеш предложил наказывать за использование утекших данных россиян в рекламе
Shutterstock

В России необходимо ввести ответственность для рекламных или маркетинговых агентств, которые используют нелегально полученные персональные данные в коммерческих целях. С таким предложением в беседе с «Газетой.Ru» выступил зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

«Я предлагаю ввести ответственность за использование заведомо нелегально полученных персональных данных в коммерческих целях. Если рекламное агентство, маркетинговая компания или любой другой игрок рынка использует базы данных, которые явно не могли быть собраны законным путем — например, содержат информацию о покупках граждан, которую они никому не разрешали распространять, — они должны нести наказание. Причем наказание сопоставимое с тем, что грозит за саму утечку. Сегодня за неправомерную передачу данных от 10 до 100 тысяч субъектов компании грозит штраф от 5 до 10 миллионов рублей, за массовые утечки — от 10 до 15 миллионов, а за повторные нарушения — до 3% годовой выручки, но не менее 20 миллионов рублей. Если в утечке замешаны специальные категории данных или биометрия, суммы становятся еще выше. Мы должны создать механизм, при котором цепочка «утечка — продажа — использование» будет разрываться на всех звеньях. Чтобы любой рекламодатель, любая компания, покупающая базы для таргета, понимали: если они используют данные, добытые нелегально, их ждут те же штрафы, что и организаторов утечки», — сказал он.

Панеш считает, что организации должны заранее готовить сценарии реагирования на утечки и проводить внутренние расследования.

«Для граждан это означает, что шансы на привлечение виновных к ответственности растут. Что касается компенсации, то здесь ситуация сложнее. Гражданско-правовая ответственность за утечку данных требует доказательства прямого ущерба, что на практике сделать непросто. Мы должны сделать так, чтобы игра в «кошки-мышки» с персональными данными стала смертельно опасной для бизнеса. Чтобы ни одна компания не могла сказать: «мы просто купили базу, мы не знали, что она нелегальная». Знать обязаны. И отвечать — тоже. Только тогда у нас появится шанс остановить этот поток личной информации, который сегодня свободно гуляет по рынку и используется против самих граждан. », — добавил он.

Депутат призвал россиян обращаться в Роскомнадзор в случае неправомерного использования их данных.

«Что делать гражданам, чьи данные утекли в сеть? Прежде всего, не оставлять это без внимания. При обнаружении факта неправомерного использования персональных данных необходимо обращаться в Роскомнадзор. Именно этот орган уполномочен проводить проверки и привлекать нарушителей к ответственности. Также можно подать заявление в прокуратуру или полицию. С сентября 2025 года обязанность руководителей госорганов содействовать выявлению кибератак стала законодательной нормой, и контролирующие органы обязаны реагировать на каждое обращение», — заключил он.

Ранее стало известно, как быстро хакеры начинают использовать утекшие пароли россиян.

 
Теперь вы знаете
Война США и Ирана неожиданно открыла для России окно возможностей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!