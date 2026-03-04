Размер шрифта
Россиянин проглотил пакетик с наркотиками, испугавшись задержания

В Кирове мужчина проглотил пакетик с наркотиками, испугавшись задержания
Прокуратура Кировской области

В Кирове вынесли приговор 33-летнему мужчине, который во время задержания проглотил пакетик с наркотиками. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в начале июля 2025 года. Мужчина купил наркотики в интернете и забрал закладку с 2,06 грамма гашиша в лесном массиве у села Порошино. Однако после этого он попался сотрудникам правоохранительных органов и при задержании решил проглотить сверток, чтобы избежать ответственности.

Мужчину доставили в больницу, где в ходе эндоскопической процедуры пакетик удалось извлечь. Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 228 УК РФ — незаконное приобретение наркотических средств в значительном размере. Подсудимому назначили девять месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

Ранее россиянин съел свертки с наркотиками, испугавшись полицейских, и сам вызвал скорую помощь.

 
