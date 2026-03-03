Россиянин забил жену рукояткой от швабры

В Киришском районе Ленинградской области будут судить местного жителя, который во время ссоры жестоко избил жену, спасти женщину не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, пьяный обвиняемый поссорился со своей женой. Во время конфликта он жестоко избил женщину, не менее 47 раз ударив ее рукояткой от швабры. Спасти пострадавшую не удалось. Злоумышленника задержали, возбуждено уголовное дело.

По сообщению Telegram-канала «Mash на Мойке», фигурант дела дважды был судим за аналогичные преступления. 13 лет назад он расправился со своей первой женой, а спустя четыре года напал на вторую сожительницу, и получил семь лет колонии.

До этого в Орске мужчина облил сожительницу краской и избил кастрюлей. На следующий день пострадавшая обратилась в больницу, где у нее диагностировали вред здоровью средней тяжести. В суде мужчина признал вину и раскаялся. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно.

Ранее в Курской области мужчина напал с молотком на сожительницу.