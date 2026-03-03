Умер директор НИИ виноградарства и виноделия «Магарач»

Скончался директор Всероссийского национального НИИ виноградарства и виноделия «Магарач» РАН Владимир Лиховской. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Она отметила, что, к сожалению, многое из задуманного Лиховской не смог воплотить в жизнь.

«Глубоко скорблю и выражаю искренние слова соболезнований его родным, близким, друзьям и коллегам. Вечная Память и Царствия Небесного», — написала она.

Павленко добавила, что была знакома с Лиховским лично, восхищалась его знаниями, трудолюбием, решительностью и увлеченностью.

Глава администрации Ялты подчеркнула, что директор НИИ был автором 218 научных работ, специалистом в области генетики, селекции и биотехнологии винограда.

В Telegram-канале НИИ «Магарач» отметили, что Лиховской скончался 3 марта после тяжелой болезни.

Сотрудники центра выразили соболезнования родным и близким ученого.

