Бездомный украл золото из магазина на 1 млн рублей и пытался сбежать на такси

В Чите грабитель выхватил у продавца лоток с украшениями на 1 млн рублей

В Чите задержали 33-летнего ранее неоднократно судимого бездомного, который под видом покупателя похитил из ювелирного магазина лоток с 12 золотыми цепочками на сумму более 1 млн рублей. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Инцидент произошел в центре города. Мужчина зашел в магазин, попросил продавца показать украшения, затем оттолкнул женщину, выхватил лоток с золотом из-под витрины и скрылся. Ущерб превысил миллион рублей.

Оперативники быстро установили личность подозреваемого — им оказался житель Сретенского района, не имеющий постоянного жилья и работы. Его задержали на улице, когда он садился в такси. Возбуждено уголовное дело о грабеже в особо крупном размере, фигуранта отправили под стражу.

До этого житель Татарстана ограбил салон связи с муляжом бомбы и «запиской от ВСУ». Ему удалось похитить восемь смартфонов стоимостью 200 тыс. рублей. Правоохранители вышли на подозреваемого по камерам, задержали его и изъяли часть добычи.

Ранее в Москве мужчина ограбил ювелирный салон на 1,8 млн рублей.