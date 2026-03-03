Размер шрифта
Россиянам раскрыли способ вернуть 200% стоимости путевки в Дубай

Альянс турагентств: россияне могут вернуть 200% стоимости путевки в Дубай
Amr Alfiky/Reuters

При отмене рейса в Дубай россиянам следует написать туроператору заявление на возврат средств – компания обязана компенсировать 100% стоимости путевки. Более того, есть возможность потребовать погашения морального вреда, увеличив эту сумму до 200%, заявил НСН вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

За уже отменённые рейсы туроператор обязан выплатить полную компенсацию, в том числе это предполагает возврат денег за весь тур, включая проживание. Если же компания отказывается вернуть средства, то можно подавать в суд, который в большинстве случаев становится на сторону туриста.

«Вернут не только эти деньги, но и судебные издержки, а также моральный ущерб, то есть, можно вернуть 200% стоимости, — подчеркнул Мкртчян. — Если ваш рейс отменили сегодня, сегодня уже можно писать туроператору на возврат денег».

Он также спрогнозировал восстановление рейсов в ОАЭ в ближайшие десять дней, отметив, что к апрелю ситуация стабилизируется. На данный момент на фоне сложившейся ситуации среди россиян растёт спрос на поездки в Египет, Таиланд и Китай – по словам специалиста, эти направления стали главными «бенефициарами» закрытия неба над ОАЭ.

Ранее сообщалось, что летевших в Дубай россиян эвакуируют в Махачкалу на автобусах.

 
