В Орске мужчина избил врача, вернувшегося с СВО, и напал на водителя скорой

Telegram-канал ГАУЗ «ГБ» г. Орска

В Орске мужчина избил травматолога-ортопеда, который спасал раненых в зоне СВО. Об этом сообщает ГАУЗ «ГБ» города Орска.

Инцидент произошел ночью в приемном отделении медицинского учреждения — пациент вместе с сопровождающим пришли туда в состоянии алкогольного опьянения. Когда врач, вернувшийся из зоны СВО, попытался оказать помощь мужчине, на него вдруг напал и избил спутник больного.

В результате нападения медик получил травмы, включая перелом носа. Кроме того, дебошир повредил компьютер. После этого агрессор попытался скрыться, но по пути напал на водителя скорой помощи — это попало на камеры наблюдения, на место сразу вызвали охрану и полицию.

Нападавшего задержали, в данный момент детали и обстоятельства случившегося устанавливаются. Несмотря на травмы, врач не взял больничный и продолжил работу.

Ранее пациент избил медсестру и анестезиолога в нижегородской больнице.

 
