Блогерша умерла после операции по увеличению груди

Блогерша из Бразилии умерла после операции по увеличению груди, пишет People.

Дерлея Алвес перенесла операцию по увеличению груди 20 февраля 2026 года. Вскоре после процедуры она пожаловалась на сильные боли в животе. Женщине провели ряд обследований, а затем две дополнительные операции. В ходе хирургического вмешательства врачи восстановили кишечник и удалили один из яичников.

Несмотря на предпринятые меры, 28 февраля Алвес скончалась в муниципальной больнице города Мараба. Врачи выявили у нее возможную врожденную кишечную аномалию, которая могла усугубить ее состояние после увеличения груди.

Местные СМИ сообщили, что место проведения самой пластической операции пока не уточняется. Сестра погибшей, Джессика, опубликовала в сети пост с совместными фотографиями с Алвес и эмоциональным обращением, назвав Дерлею «замечательной женщиной» и «второй половиной».

Незадолго до процедуры Дерлея также опубликовала влог, в котором написала, что доверяет свою судьбу Богу и считает операцию исполнением мечты.

