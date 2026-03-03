В новую народную программу «Единой России» поступило 10 тысяч предложений

В новую народную программу «Единой России» поступило 10 тыс. предложений, сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

Он отметил, что жители регионов активно включились в работу над новой редакцией программы.

«Больше всего предложений пока поступило из Москвы, Московской и Ростовской областей. Что особенно важно: половина инициатив – от жителей от 25 до 45 лет», — сказал он.

Якушев добавил, что больше всего инициатив направлены на развитие России.

«Более 1,4 тыс. предложений связаны с улучшением демографической ситуации и поддержкой семей с детьми, еще по 1,4 тыс. относятся к повышению производительности труда и преодолению культурно-ценностного вызова», — рассказал он.

Якушев подчеркнул, что еще 1,3 тыс. предложений связаны с вопросами формирования технологического лидерства России.