В Подмосковье назвали количество посетителей парков

Более 2,3 млн человек посетили парки Подмосковья за последнюю неделю лета
Pixabay

В последнюю неделю лета более 2,3 млн человек посетили парковые зоны в Московской области, сообщает пресс-служба министерства благоустройства региона.

В ведомстве отметили, что в субботу, 30 августа, парки посетили около 477 тыс. человек.

Самым популярным у жителей региона стал обновленный парк «Пехорка» в Балашихе. В последнюю неделю лета его посетили 80 тыс. человек.

Вторым по популярности стал Центральный парк в Долгопрудном (69 тыс. посетителей). Третье место занял парк Л. Н. Толстого в Химках (59 тыс. человек).

Четвертым стал парк Мира в Мытищах (52 тыс. посетителей), а пятое место занял Центральный парк в округе Пушкинский.

