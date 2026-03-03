Размер шрифта
В Калининграде мужчина устроил взрыв в доме, пострадали две женщины

Калининградца арестовали за взрыв, от которого пострадали мать и дочь
Vadim Kulikov/Shutterstock/FOTODOM

В Калининграде арестовали мужчину, устроившего взрыв в жилом доме, от которого пострадали две женщины. Об этом стало известно «Клопс».

В субботу, 28 февраля, в подвале частного дома на улице Чекистов в Калининграде раздался взрыв. В результате пострадали пенсионерка и ее дочь 1971 года рождения, обе женщины получили тяжелые проникающие ранения глаз.

Установлено, что сработало взрывное устройство в виде кирпича, детонация произошла, когда его подвинули. По версии следствия, СВУ соорудил 59-летний калининградец, бывший сожитель 55-летней пострадавшей. Мужчину обвинили в совершении особо тяжкого преступления против жизни с высокой степенью общественной опасности и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Он заявил, что не хотел причинять женщинам вред, утверждал, что «попал в трудную жизненную ситуацию, лишился дома из-за мошенничества», просил избрать ему в качестве меры пресечения домашний арест. Однако Ленинградский районный суд арестовал обвиняемого до 28 апреля 2026 года. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее россиянин устроил взрыв в кафе, бросив гранату за барную стойку.

 
