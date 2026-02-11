Мужчина надругался над младенцем и собакой, снимая это на видео

В Великобритании осудили мужчину, который снял на видео изнасилование младенца и половой акт с собакой, передает Daily Star.

На прошлой неделе перед Ливерпульским судом предстал 35-летний Адриан Уоринг из Сент-Хеленса. Он признал себя виновным в ряде преступлений, включая изнасилование младенца, сексуальное насилие, изготовление непристойных изображений, хранение порнографии и зоофилию.

Жертвой Уоринга стала девочка, которой не исполнилось и года. В мае 2025 года он надругался над ней и снял это на видео. В полиции назвали его действия «извращенными».

«Хотя никакое тюремное заключение не исправит причиненный им вред и страдания, справедливо, что он проведет много лет за решеткой за свои чудовищные преступления, и я надеюсь, что он задумается над тем, какой ущерб он нанес», — заявил главный инспектор полиции Мерсисайда Крис Саиди.

Педофил получил наказание в виде 22 лет и восьми месяцев лишения свободы. Одннако за решеткой он проведет лишь 14 лет и восемь месяцев, а оставшиеся восемь лет — условно. Также суд вынес Уорингу бессрочный запретительный приказ и пожизненно внес его в реестр сексуальных преступников.

