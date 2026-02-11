Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

Мужчина надругался над младенцем и собакой, снимая это на видео

Британский педофил получил 14 лет тюрьмы за изнасилование младенца и собаки
Merseyside Police

В Великобритании осудили мужчину, который снял на видео изнасилование младенца и половой акт с собакой, передает Daily Star.

На прошлой неделе перед Ливерпульским судом предстал 35-летний Адриан Уоринг из Сент-Хеленса. Он признал себя виновным в ряде преступлений, включая изнасилование младенца, сексуальное насилие, изготовление непристойных изображений, хранение порнографии и зоофилию.

Жертвой Уоринга стала девочка, которой не исполнилось и года. В мае 2025 года он надругался над ней и снял это на видео. В полиции назвали его действия «извращенными».

«Хотя никакое тюремное заключение не исправит причиненный им вред и страдания, справедливо, что он проведет много лет за решеткой за свои чудовищные преступления, и я надеюсь, что он задумается над тем, какой ущерб он нанес», — заявил главный инспектор полиции Мерсисайда Крис Саиди.

Педофил получил наказание в виде 22 лет и восьми месяцев лишения свободы. Одннако за решеткой он проведет лишь 14 лет и восемь месяцев, а оставшиеся восемь лет — условно. Также суд вынес Уорингу бессрочный запретительный приказ и пожизненно внес его в реестр сексуальных преступников.

Ранее подростки забросали мужчину камнями, заподозрив его в педофилии.
 
Теперь вы знаете
Врачи раскрыли 5 причин, почему женщин часто тянет в туалет
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!