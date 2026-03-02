Размер шрифта
В Польше гражданке Белоруссии удалили матку и яичники без ее согласия

В Польше возбудили дело после удаления женщине детородных органов без согласия
FotoDax/Shutterstock/FOTODOM

В Польше гражданке Белоруссии удалили детородные органы без ее согласия. Об этом РИА Новости сообщил представитель прокуратуры Познани.

«Ведется расследование уголовного дела, по материалам которого 24-летней гражданке Белоруссии в одном из местных госпиталей были удалены матка, оба яичника и маточные трубы без её информирования и согласия», — сказал собеседник агентства.

По данным следствия, женщина обратилась в больницу с болями в животе. У нее диагностировали опухоль в правом яичнике, в связи с чем решили провести операцию. Планировалось, что в процессе будет удален только пораженный орган, из-за чего пациентка смогла бы иметь детей. Однако в ходе операции ей удалили все детородные органы без согласия.

В прокуратуре добавили, что в отношении врача возбудили уголовное дело. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, выразившегося в лишении пациентки способности к деторождению без ее осознанного согласия. Хирургу грозит до 20 лет лишения свободы. При этом свою вину врач не признал.

Ранее женщине удалили матку после родов в перинатальном центре в Амурской области.

 
