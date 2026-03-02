Размер шрифта
Квартирант расправился с хозяйкой дома и спрятал тело в ящик с инструментами

В США мужчина получил пожизненный срок за расправу над хозяйкой дома
Jiri Hubatka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Американца приговорили к пожизненному заключению за расправу над арендатором. Об этом сообщает The Virginian-Pilot

В Вирджиния-Бич 41-летний Хаген Лоуренс Робертс получил пожизненное заключение и еще пять лет лишения свободы после трехдневного процесса с присяжными. Он был признан виновным в расправе над 63-летней Синтии Кэппс.

Инцидент произошел еще в октябре 2020 года в доме на Грин Сидар Лейн, где пара сдавала Робертсу комнату. Муж Синтии заметил каплю крови на кухне и вызвал полицию. В спальне жильца дверь была заперта, его нашли с порезом на руке, обмотанным банданой.

Тело Кэппс нашли в ящике для инструментов. Судебные медики зафиксировали у жертвы обширные повреждения головы, лица и шеи, более 90 ножевых ранений, а из черепа извлекли металлический осколок от сломанного ножа.

В комнате Робертса нашли окровавленный складной нож и пропитанную кровью одежду в мусоре. Экспертиза подтвердила ДНК Кэппс и Робертса на предметах и следах по дому, осколок точно совпадал с ножом.

Несмотря на очевидные доказательства, собранные следователями, Робертс заявил, что не может признать вину в том, чего, по собственным словам, не совершал.

Ранее в Приморье мать расправилась с новорожденным и попросила мужа избавиться от тела.

 
