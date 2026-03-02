Врач рассказал, как избежать весеннего авитаминоза

Справиться с весенним авитаминозом поможет правильный рацион питания, физическая активность и сон не менее 7 часов в сутки. Об этом «Газете.Ru» рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения физиолог Александр Калюжин.

«Весенний авитаминоз в бытовом понимании чаще соответствует не истинному авитаминозу, а сочетанию сезонной астении, сниженной инсоляции, ограниченной физической активности и относительной монотонности рациона. Профилактика должна быть направлена на поддержание нутритивного статуса и оптимизацию нервной, эндокринной, иммунной систем. Базовый инструмент — рациональное питание с достаточной энергетической ценностью и плотностью по микронутриентам. Важно ежедневно обеспечивать поступление источников витамина C и флавоноидов (капуста, в том числе квашеная, зелень, цитрусовые), каротиноидов (морковь, тыква), фолатов (листовые овощи, бобовые), витаминов группы B (цельнозерновые, крупы, бобовые) и витамина E (растительные масла, орехи). Для синтеза ферментов и транспортации белков — рыба, молочные продукты, яйца, бобовые», — сказал Калюжин.

Кроме того, по словам эксперта, важно контролировать уровень витамина D, синтез которого зимой снижен. Его поможет восполнить жирная рыба. Обязательны также правильный режим сна и двигательная активность.

«Сон 7–8 часов и регулярные аэробные нагрузки умеренной интенсивности улучшают циркадную регуляцию, чувствительность тканей к гормональным сигналам и адаптационные резервы, снижая утомляемость, которую часто ошибочно трактуют как витаминный дефицит. Фармакологические дозы витаминов не следует применять без показаний: избыток отдельных витаминов может нарушать метаболическое равновесие. Оптимальная стратегия — коррекция питания и образа жизни, а при подозрении на дефицит — обращение к врачу и лабораторная диагностика», — констатировал Калюжин.

Ранее диетолог назвала бесполезные БАДы при авитаминозе.