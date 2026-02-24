Одержимый пластическими операциями «Король губ» не пережил новую процедуру

Одержимый семьей Кардашьян 34-летний косметолог Джордан Джеймс Парк, который сделал десятки пластических операций и получил прозвище «Король губ», не пережил очередное хирургическое вмешательство. Об этом пишет британская газета The Evening Standart.

По ее данным, лондонская полиция получила сигнал от медиков скорой помощи о том, что в районе Кэнэри-Уорф на востоке британской столицы находится мужчина в бессознательном состоянии. Когда сотрудники правоохранительных органов туда прибыли, он уже не подавал признаков жизни.

Предварительное расследование позволило установить, что в тот день Парк проходил некую инвазивную косметическую процедуру. Возбуждено уголовное дело, по нему были арестованы двое фигурантов — 43-летний мужчина и 52-летняя женщина. Обоих отпустили под залог в ожидании результатов вскрытия и других назначенных следствием экспертиз.

В 2024 году самого Парка арестовывали в связи с расследованием дела о трагическом исходе нехирургического увеличения ягодиц (BBL) жительницы Великобритании Элис Уэбб, у которой осталось пятеро детей. Процедура проводилась в косметологическом кабинете Парка в Глостере. «Короля губ» также подозревали в незаконной онлайн-торговле рецептурными препаратами для снижения веса. В марте он должен был явиться в суд для предъявления обвинений.

Получив известие об участи косметолога, семья Элис Уэбб призвала власти Великобритании жестко отрегулировать законодательство, чтобы исключить возможность проведения целого ряда пластических операций вне профильных медицинских учреждений — в «подпольных» условиях.

Джордан Джеймс Парк стал известен после интервью о том, что потратил около 100 тыс. фунтов стерлингов (более $134 тысяч) на косметические процедуры, чтобы стать похожим на Ким Кардашьян. Он сделал четыре ринопластики, десятки инъекций филлеров в губы, щеки и подбородок.

«Пластическая хирургия — это как секс. Нельзя сделать это один раз. Нужно делать это снова и снова», — говорил «король губ».

Парк давал интервью об одержимости пластической хирургией в программе This Morning на канале ITV и ток-шоу Bodyshockers на канале Channel 4, а также дважды участвовал в американском реалити-шоу Botched — чтобы получить помощь с протекающим филлером для губ, «исправить неровности после липосакции» и «немного уменьшить нос». Во второй раз хирурги отказались оперировать мужчину и посоветовали ему больше никогда не делать пластику.

Парк позиционировал себя как «опытный специалист в сфере косметологии» и «персональный тренер», это он сам придумал себе прозвище «Король губ». Не имея медицинского образования, мужчина сам проводил инвазивные косметологические процедуры.

