В Уссурийске мужчина устроил стрельбу возле школы, есть пострадавший

В Уссурийске мужчина получил ранение головы во время стрельбы около школы

В Приморье возле школы произошел конфликт со стрельбой. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Инцидент произошел на Владивостокском шоссе в Уссурийске. Очевидцы конфликта сняли его на видео, на записи слышно, как один из участников кричит «Убирай ствол», после чего раздается выстрел, в результате один мужчина упал и остался лежать на земле.

Пострадавший — 28-летний житель поселка Славянка — обратился в одно из городских медучреждений за помощью. Известно, что он получил травматическое ранение головы. Степень тяжести вреда, причиненного его здоровью, уточняется.

К настоящему времени подозреваемый, 34-летний ранее судимый житель Уссурийска, уже задержан. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«По результатам проверочных мероприятий будет принято законное и обоснованное решение», — сказано в сообщении.

