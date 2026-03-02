Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

В Уссурийске мужчина устроил стрельбу возле школы, есть пострадавший

В Уссурийске мужчина получил ранение головы во время стрельбы около школы

В Приморье возле школы произошел конфликт со стрельбой. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Приморскому краю.

Инцидент произошел на Владивостокском шоссе в Уссурийске. Очевидцы конфликта сняли его на видео, на записи слышно, как один из участников кричит «Убирай ствол», после чего раздается выстрел, в результате один мужчина упал и остался лежать на земле.

Пострадавший — 28-летний житель поселка Славянка — обратился в одно из городских медучреждений за помощью. Известно, что он получил травматическое ранение головы. Степень тяжести вреда, причиненного его здоровью, уточняется.

К настоящему времени подозреваемый, 34-летний ранее судимый житель Уссурийска, уже задержан. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

«По результатам проверочных мероприятий будет принято законное и обоснованное решение», — сказано в сообщении.

Ранее в Екатеринбурге ученик четвертого класса выстрелил в глаз однокласснице.

 
Теперь вы знаете
Подарки на 8 Марта: 200 идей как порадовать любимую, маму, коллегу или дочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!