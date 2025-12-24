На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Челябинске задержали мужчину, устроившего скандал в детсаду из-за подарка

В Челябинске мужчина, устроивший скандал на детском утреннике, принес извинения
true
true
true
close
ГУ МВД России по Челябинской области

Полиция Челябинска задержала 35-летнего местного жителя, который устроил скандал в детском саду из-за подарка и заявил, что его ребенок утратил веру в Деда Мороза. Об этом сообщает областное управление МВД.

В отделе полиции на челябинца составили протокол по статье о мелком хулиганстве, мужчина признал, что вел себя некорректно и принес извинения невольным участникам устроенного им скандала.

Инцидент произошел в одном из детских садов на улице Александра Шмакова. Во время новогоднего утренника детям вручали сладкие подарки. Однако одному из воспитанников подарок не был выдан сразу на празднике из-за их нехватки. Ребенок получил его позже, в группе. Это спровоцировало бурную реакцию отца мальчика. Мужчина начал громко кричать на воспитателей и других родителей, он заявлял, что происходящее разрушает веру в Деда Мороза.

Ранее в Екатеринбурге женщина разломала снежный замок и предложила детям пожаловаться в ООН.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами