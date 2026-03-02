«Роснефть» ко Дню Арктики рассказала об исследованиях Крайнего Севера

«Роснефть» в сотрудничестве с ключевыми научными институтами страны организовала 64 экспедиции по изучению Арктики с 2012 года. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что 28 февраля в России отмечается День Арктики — дата, подчеркивающая важность изучения и сохранения уникальной природы Крайнего Севера. «Роснефть» вносит значительный вклад в научное освоение региона: с 2012 года компания реализует самую масштабную с советских времен комплексную программу исследований Арктики.

За это время был собран обширный массив данных, имеющий как научную, так и практическую ценность. Результаты публикуются в экологических атласах, доступных ученым, студентам и широкой аудитории.

Так, в 2024 году стартовал новый четырехлетний цикл исследований биоразнообразия под названием «Тамура». В его рамках уже проведено 10 экспедиций по изучению белого медведя, диких северных оленей, редких видов птиц и рыб на севере Красноярского края.

В 2025 году подведены итоги проекта с «Иннопрактикой» в Белом море, где ученые повторили маршрут экспедиций советского гидробиолога Константина Дерюгина (1922–1926 гг.). Сравнительный анализ показал, что экосистема Белого моря остается стабильной. Однако выявлено, что до 30% видов фауны арктических морей имеют неопределенный таксономический статус, что требует дальнейшей ревизии. При этом специалисты описали несколько новых для науки видов.

Среди инноваций — микробный препарат «Океанида» для биоремедиации углеводородных загрязнений. В 2025 году он получил положительное заключение государственной экологической экспертизы.

Компания также развивает просветительские инициативы. В 2025 году запущен онлайн-курс «Арктический странник: белый медведь», а в 2023-м — «Полет надо льдами. Морские птицы Российской Арктики», ставший призером международного конкурса Edtek Award. Курсы доступны на платформе «Лекториум».