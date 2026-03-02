Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Российские нефтяники провели рекордное число хоккейных матчей

В Сочи прошло свыше 100 матчей команд сотрудников «Роснефти»
Пресс-служба «Роснефти»

В Олимпийском парке Сочи завершились XIV Зимние спортивные игры «Роснефти». В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 34 дочерних обществ и центрального аппарата компании, сообщила пресс-служба «Роснефти».

Уточняется, что в этом году участники Игр соревновались в трех дисциплинах: лыжных гонках, биатлоне и хоккее. Хоккейный турнир, как рассказали в «Роснефти», стал рекордным — в его рамках прошло более 100 матчей, в ходе которых 33 команды боролись за победу в Суперлиге и Высшей лиге.

Финальные матчи хоккеистов и награждение победителей прошли в Ледовом дворце «Айсберг». От лица профессиональных спортсменов участников Игр «Роснефти» поздравил пилот гоночной команды Lada Sport Rosneft Иван Чубаров.

Золото Суперлиги завоевала команда «Уфаоргсинтез», Вышей лиги --РОСПАНа.

Соревнования по лыжным гонкам проходили на стадионе «Лаура» на высоте 1500 метров. Спортсмены преодолели дистанции 10 км (мужчины) и 5 км (женщины) с перепадом высот 64 м. Также лыжники приняли участие в смешанной эстафете. Победу по итогам соревнований одержали спортсмены «Самаранефтегаза».

На стадионе «Лаура» также состоялись состязания биотлонистов, они преодолели дистанцию 3,75 км с двумя огневыми рубежами. Особенностью турнира стало использование участниками собственных винтовок (модели «Алекс С1» и «Пионер»).

Также впервые на Играх «Роснефти» стрельба велась не только из положения лежа, но и стоя. Лидерами командного зачета стала сотрудники «Юганснефтегаза».

«Зимние игры еще раз показали, что «Роснефть» — не только профессиональная команда нефтяников, но и большая спортивная семья. Спорт объединяет поколения и регионы, и мы будем продолжать эти традиции», — отметили в оргкомитете Игр.

 
Теперь вы знаете
Массовые протесты в Багдаде, Нью-Йорке и Лондоне: как мир пытается остановить войну Трампа против Ирана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!