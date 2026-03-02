Российские нефтяники провели рекордное число хоккейных матчей

В Олимпийском парке Сочи завершились XIV Зимние спортивные игры «Роснефти». В соревнованиях приняли участие более 500 спортсменов из 34 дочерних обществ и центрального аппарата компании, сообщила пресс-служба «Роснефти».

Уточняется, что в этом году участники Игр соревновались в трех дисциплинах: лыжных гонках, биатлоне и хоккее. Хоккейный турнир, как рассказали в «Роснефти», стал рекордным — в его рамках прошло более 100 матчей, в ходе которых 33 команды боролись за победу в Суперлиге и Высшей лиге.

Финальные матчи хоккеистов и награждение победителей прошли в Ледовом дворце «Айсберг». От лица профессиональных спортсменов участников Игр «Роснефти» поздравил пилот гоночной команды Lada Sport Rosneft Иван Чубаров.

Золото Суперлиги завоевала команда «Уфаоргсинтез», Вышей лиги --РОСПАНа.

Соревнования по лыжным гонкам проходили на стадионе «Лаура» на высоте 1500 метров. Спортсмены преодолели дистанции 10 км (мужчины) и 5 км (женщины) с перепадом высот 64 м. Также лыжники приняли участие в смешанной эстафете. Победу по итогам соревнований одержали спортсмены «Самаранефтегаза».

На стадионе «Лаура» также состоялись состязания биотлонистов, они преодолели дистанцию 3,75 км с двумя огневыми рубежами. Особенностью турнира стало использование участниками собственных винтовок (модели «Алекс С1» и «Пионер»).

Также впервые на Играх «Роснефти» стрельба велась не только из положения лежа, но и стоя. Лидерами командного зачета стала сотрудники «Юганснефтегаза».

«Зимние игры еще раз показали, что «Роснефть» — не только профессиональная команда нефтяников, но и большая спортивная семья. Спорт объединяет поколения и регионы, и мы будем продолжать эти традиции», — отметили в оргкомитете Игр.