«С утра опять движ»: жители Бахрейна — об атаках Ирана

Взрывы от ударов Ирана по Бахрейну звучат каждые полчаса, однако рестораны, магазины и торговые центры продолжают работать. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Валерия.

«Я живу в Бахрейне уже три года, и все это время страна была очень спокойной и безопасной. Однако в настоящее время обстановка резко изменилась. Взрывы слышны почти каждые 30 минут, в городе и на мобильных телефонах регулярно звучат сирены оповещения. Службы доставки продуктов продолжают работать, но ожидание увеличилось в пять-шесть раз по сравнению с обычным временем. Некоторые кафе, рестораны и торговые центры остаются открыты. Вчера вечером ситуация была относительно спокойной, удалось съездить в магазин: продукты в наличии, очередей нет», — сказала она.

Девушка уточнила, что в стране работают государственные убежища.

«Люди напуганы по очевидным причинам. Школы и государственные учреждения переведены на дистанционный формат работы. Мы стараемся по возможности оставаться дома. Также были открыты государственные убежища. По словам знакомых, там предоставляют новые матрасы, еду и воду, а также проводится медицинский осмотр», — добавила она.

Еще один местный житель Михаил в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что работодатели перевели сотрудников на дистанционный режим.

«Нас сейчас всех перевели на работу из дома. Переодически происходят взрывы, позавчера было много, плюс прилеты по отелям. Вчера меньше, сегодня с утра опять движ и много взрывов на американской базе. Все реагируют более-менее спокойно. Большую часть времени провожу дома, только периодически выхожу в супермаркет. Все магазины в ТЦ закрыты, но супермаркеты работают», — подчеркнул он.

28 февраля США совместно с Израилем атаковали Иран. 12-й канал израильского телевидения сообщил, что целью ударов является ликвидация руководства Ирана. Президент США Дональд Трамп объяснил операцию несогласием Тегерана идти на уступки по своим ядерным амбициям.

В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ, Катаре, Бахрейне и Саудовской Аравии.

