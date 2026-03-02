Размер шрифта
Врачи объяснили, почему нельзя экономить на креме для лица

Pravda.Ru: россиянкам не стоит экономить на креме для лица
Девушкам не стоит экономить на дневном креме для лица, потому что он остается на коже часами и взаимодействует с ее клетками. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на опрошенных врачей-косметологов.

По их словам, средство должно выполнять функции защиты, увлажнения и регенерации одновременно. Предпочтительно, чтобы в их составе были масла ши, жожоба и экстракт зеленого чая — они будут обеспечивать выраженный лифтинг-эффект и укреплять каркас кожи. При ограниченном бюджете специалисты советуют купить один универсальный, но дорогой дневной крем с плотной текстурой, который можно использовать и на ночь.

«Кожа — это зеркало внутренних процессов. Однако внешняя поддержка критически важна. Дешевые кремы часто содержат минеральные масла, которые нарушают газообмен в тканях. Я лично наблюдала, как переход на качественную аптечную или профессиональную косметику снижал проявления дерматитов и улучшал общий тонус кожи за счет отсутствия в составе балластных веществ», — добавила врач-терапевт Наталья Лаврентьева.

Ведущий бьюти-тренер, практикующий косметолог и эксперт Avon Россия Мария Долматова до этого рассказала «Газете.Ru», что современные глобальные тренды на естественность, которые прочно закрепились и на российском рынке, еще раз подтверждают, что базовый уход — это не про количество банок на полке. По мнению Долматовой, в ежедневном уходе постоянство часто оказывается важнее сложных и дорогих продуктов, а также средств, обещающих мгновенный эффект.

Ранее врач назвала причину, почему кремы перестают работать.

 
