ЛДПР предложила наделить священников в зоне СВО особым статусом

Леонид Слуцкий: мы предложили обеспечить священников в зоне СВО соцгарантиями
Petrov Sergey/Global Look Press

ЛДПР предложила закрепить особый правовой статус за священнослужителями, несущими служение в зоне специальной военной операции (СВО). С такой инициативой выступил председатель комитета Госдумы по международным делам, лидер партии Леонид Слуцкий на форуме содействия СВО «Плечом к плечу» в Пскове.

Он подчеркнул важность участия церкви в процессе реабилитации военнослужащих. По его словам, вовлеченность церкви в процесс реабилитации имеет большое значение.

«Восстановление человека — это не только физиология, это целостность личности, духовное здоровье, право на жизнь в гармонии со своими религиозными взглядами. Именно поэтому ЛДПР инициировала разработку правового механизма закрепления статуса военного священника, несущего служение в зоне СВО», — приводит слова Слуцкого RT.

Слуцкий отметил, что тысячи священнослужителей уже оказывают поддержку бойцам, «духовно окормляя их». В связи с этим партия предложила обеспечить таких священников социальными гарантиями.

«Мы предложили обеспечить священнослужителей, работающих в зоне СВО, социальными гарантиями, включая страхование жизни и здоровья», — заключил депутат.

Отмечается, что инициатива направлена на формализацию роли духовных наставников в условиях боевых действий и признание их вклада в поддержку морального и психологического состояния военнослужащих.

 
