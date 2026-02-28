Размер шрифта
В Москве стартовал международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен-2026»

Призовой фонд фестиваля «Аэрофлот Опен-2026» составил 20 млн рублей
Dikushin Dmitry/Shutterstock/FOTODOM

В Москве стартовал XXI международный шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен-2026», общий гарантированный призовой фонд которого составит 20 млн рублей, сообщает пресс-служба «Аэрофлота».

Авиакомпания традиционно выступит генеральным и организационным партнером, а также окажет поддержку в проведении фестиваля.

Фестиваль проходит с 27 февраля по 6 марта в отеле The Carlton в Москве. Формат фестиваля в этом году – «ускоренная классика» (60 минут плюс 30 секунд добавления за ход».

Всего в рамках фестиваля запланировано 3 турнира, среди которых турнир «А» (участники с рейтингом не ниже 2300), турнир «Б» (мальчики и девочки до 13 лет) и турнир «В» (формирование участников по персональным приглашениям оргкомитета).

В турнире «А» примут участие титулованные шахматисты, среди которых Ян Непомнящий, Андрей Есипенко, Даниил Дубов», Александр Грищук и другие.

Также в турнире впервые примет участие 12-летний аргентинский вундеркинд Фаустино Оро.

На «Аэрофлот Опен» установлены автоматические нормы «Международный гроссмейстер» и «Международный мастер», что дополнительно мотивирует участников.

Напомним, «Аэрофлот Опен» проводится в Москве с 2002 года. Также в 2004 году фестиваль попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый массовый шахматный турнир в мире.

 
