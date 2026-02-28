Тренер рассказал, почему нельзя худеть на сильном дефиците калорий

Сильный дефицит калорий при похудении может привести к эффекту йо-йо, когда после окончания диеты вес вернется с прибавкой. Об этом «Газете.Ru» рассказал тренер-нутрициолог загородного клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан.

«Минус семь килограммов, радость, новые джинсы. Потом немного расслабились, и через пару месяцев на весах плюс десять. Это эффект йо-йо — после диеты вес возвращается с прибавкой. Работает он сразу на нескольких уровнях. Первый — метаболический, когда при резком урезании калорийности до 1200 ккал организм воспринимает это как угрозу голода. Замедляется обмен веществ, падает активность, мозг усиливает тягу к сладкому. Как только питание возвращается к обычному, тело начинает откладывать жир быстрее, чем до диеты. Мышечный — на жестких диетах без силовых тренировок уходят вода, мышцы и лишь частично жир. Мышцы — главный потребитель калорий в покое. Их стало меньше, расход энергии упал, порции вернулись к прежним. Разница уходит в жировые запасы», — сказал он.

Тренер подчеркнул, что сильные запреты в еде на короткий период лишь усложняют похудение, поэтому правильнее всего — создать небольшой дефицит калорий и регулярно тренироваться.

«Тотальные запреты на сладкое, хлеб, любимую еду создают накопительное напряжение. Человек держится пару недель, потом срывается. На фоне вины переедание только усиливается. Большинство воспринимают диету как временное терпение. Помучаюсь, похудею, вернусь к обычной жизни. Но обычная жизнь — это как раз то питание, которое привело к набору веса. Все факторы складываются. Каждый новый заход стартует с худшей позиции: похудеть сложнее, набрать обратно легче. Выход — дефицит 300–500 ккал от нормы, силовые два-три раза в неделю для сохранения мышц, отказ от тотальных запретов на продукты. После достижения цели нужен плавный переход: повышение калорийности по 100–150 ккал в неделю с сохранением базовой структуры питания. Если режим невозможно держать хотя бы полгода, он приведет к йо-йо. Результат на годы — это перестройка привычек, а не подвиг силы воли», — добавил он.

