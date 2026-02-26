Размер шрифта
Таксист в Сочи украл деньги у пьяной пассажирки

В Сочи таксист обокрал пьяную пассажирку
В Сочи таксист воспользовался беспомощным состоянием нетрезвой пассажирки и перевел себе 25 тысяч рублей с ее банковской карты. Об этом сообщает городское управление МВД.

Нетрезвая жительница Сочи ночью вызвала такси, по окончании поездки она передала водителю свой телефон с открытым банковским приложением, чтобы оплатить 600 рублей. Вместо этого мужчина перевел себе 25 тысяч.

Утром потерпевшая обнаружила пропажу и обратилась в полицию. Подозреваемого задержали, им оказался 32-летний ранее судимый житель Сочи. Деньги он успел потратить. Возбуждено уголовное дело о краже, фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.

До этого в Приморье пассажир перевел себе деньги таксиста при выборе музыки. Водитель обнаружил пропажу денег со счета и обратился в полицию. Полицейские задержали 21-летнего подозреваемого, который признался в краже. Возбуждено уголовное дело.

Ранее саратовский таксист нашел в машине чужую сумку с золотом и сдал его в ломбард.

 
