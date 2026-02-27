Женщина притворилась бездыханной, чтобы остановить насильника

В Германии беженец напал на женщину и насиловал ее, пока она не притворилась бездыханной. Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел на железнодорожной станции Пфаффенхофен-ан-дер-Ильм в Баварии. В период между вечером понедельника, 23 февраля, и утром вторника 30-летний гражданин Нигерии напал и изнасиловал 42-летнюю женщину. Он остановился только тогда, когда она сделала вид, что не дышит.

Преступник скрылся, и женщина смогла попросить помощи у проезжавшего мимо водителя автомобиля. Полиция изучила записи с камер видеонаблюдения и задержала подозреваемого в центре размещения беженцев.

Как сообщается, у иностранца уже есть судимости за нападения и кражи. Суд Ингольштадта выдал ордер на его арест, в настоящее время насильник находится под стражей. В его отношении также возбуждено дело о нападении и краже вещей из сумки потерпевшей. Жертва госпитализирована с травмами.

