Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Женщина притворилась бездыханной, чтобы остановить насильника

В Германии беженец изнасиловал женщину, заставив ее притвориться бездыханной
Shutterstock

В Германии беженец напал на женщину и насиловал ее, пока она не притворилась бездыханной. Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел на железнодорожной станции Пфаффенхофен-ан-дер-Ильм в Баварии. В период между вечером понедельника, 23 февраля, и утром вторника 30-летний гражданин Нигерии напал и изнасиловал 42-летнюю женщину. Он остановился только тогда, когда она сделала вид, что не дышит.

Преступник скрылся, и женщина смогла попросить помощи у проезжавшего мимо водителя автомобиля. Полиция изучила записи с камер видеонаблюдения и задержала подозреваемого в центре размещения беженцев.

Как сообщается, у иностранца уже есть судимости за нападения и кражи. Суд Ингольштадта выдал ордер на его арест, в настоящее время насильник находится под стражей. В его отношении также возбуждено дело о нападении и краже вещей из сумки потерпевшей. Жертва госпитализирована с травмами.

Ранее мужчина вышел из тюрьмы, пришел домой и изнасиловал спящую дочь.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!