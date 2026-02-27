В Кузбассе медики избили 76-летнюю пациентку, привязав к кровати

Врачей из Мариинска обвинили в избиении 76-летней пациентки с инфарктом

В Кемеровской области медики привязывали к кровати и избивал пожилую пациентку. Об этом изданию «Подъем» рассказала внучка пострадавшей Елизавета.

Во вторник, 24 февраля, 76-летней Галине Ушаковой из Мариинска стало плохо. Скорая помощь приехала лишь с третьего раза, затем семья четыре часа ждала в приемном покое ЦРБ в ожидании обследования.

Пенсионерке становилось хуже, а врачи, по словам Елизаветы, разговаривали грубо и только после вмешательства родственников выделили женщине место в палате, где лежали больные с ОРВИ.

Утром следующего дня родные пациенти пытались узнать о ее самочувствии, но в больнице не отвечали на звонки, поэтому им пришлось ехать самим. Они обнаружили бабушку привязанной к кровати и с гематомами на лице.

Медики заявили, что женщина ходила, споткнулась и ударилась, а также сослались на внутренний кодекс, который разрешает обездвижить пациента подручными средствами.

Однако Елизавета уверена, что к бабушке применяли физическую силу без необходимости, об этом заявила сама пострадавшая, после инцидента у нее сильно болит и кружится голова.

«Скорее всего, там сотрясение, но документы нам на руки никакие не дают. При разговоре с бабушкой она сказала: «Не надо тебе этого знать. Они специально так делали, они меня кидали, швыряли. Он меня ударил об железячку головой»», — пересказывает сибирячка ее слова.

Врачи не смогли поставить Галине точный диагноз и отказались комментировать ситуацию. Семья пациентки требует немедленного перевода в кемеровскую клинику и обратилась с жалобой в региональный Минздрав.

