Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Экс-депутата Госдумы Шилкина осудили за растрату 23 млн рублей

Суд в Архангельске приговорил экс-депутата Госдумы Шилкина к 3 годам за растрату
Shutterstock/FOTODOM

Октябрьский районный суд Архангельска вынес приговор бывшему депутату Госдумы (2021-2024 гг.) и экс-главе коммерческой компании Григорию Шилкину – три года лишения свободы в колонии общего режима по делу о крупной растрате. Об этом сообщает ТАСС.

«Осужденному назначено наказание в виде реального лишения свободы на срок три года в колонии общего режима», — подчеркнули в суде.

Шилкин был генеральным директором ООО «Архангельское специализированное энергетическое предприятие» (ООО «АСЭП»), занимающейся распределением электроэнергии и обслуживанием электросетей. В период с января по июнь 2019 года он продал 38 автомобилей, принадлежащих организации, по заниженной стоимости фирме, подконтрольной ему, что привело к ущербу на сумму более 23 млн рублей.

Два внедорожника Toyota Land Cruiser Prado были проданы за 102 900 и 103 000 рублей, а большая часть парка Lada Largus была оценена всего в 1 260 рублей за единицу. Общая сумма от продажи 38 автомобилей составила около 2,8 млн рублей. Экспертиза показала, что цены реализации были в десятки раз ниже рыночных. Основанием для возбуждения уголовного дела послужило заявление конкурсного управляющего ООО «АСЭП». Расследование проводилось Главным следственным управлением Следственного комитета России. В 2023 году Арбитражный суд Архангельской области признал сделки по продаже автомобилей неправомерными, и ООО «Партнер» возместило ООО «АСЭП» ущерб в полном объеме.

Ранее экс-руководителя и вице-президента Fesco обвинили в растрате 885 млн рублей.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!