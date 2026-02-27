Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Россиянка поссорилась с незнакомкой в кафе и откусила ей палец во время драки

В Хабаровске осудили женщину, откусившую незнакомке палец
fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

В Хабаровске вынесли приговор 29-летней женщине, которая откусила незнакомке палец во время драки. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в мае прошлого года в одном из городских кафе. Женщина вступила в конфликт с другой посетительницей, и их ссора переросла в драку.

В ходе потасовки женщина откусила оппонентке часть пальца левой кисти. Травму квалифицировали как легкий вред здоровью.

Во время разбирательства женщина свою вину по ч. 1 ст. 115 УК РФ не признала. Однако суд счел доказательства прокурора достаточными, признал ее виновной и назначил подсудимой наказание в виде 240 часов обязательных работ.

Ранее в Владимирской области мужчина откусил оппоненту нос и поплатился в суде.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!