Россиянка поссорилась с незнакомкой в кафе и откусила ей палец во время драки

В Хабаровске вынесли приговор 29-летней женщине, которая откусила незнакомке палец во время драки. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел в мае прошлого года в одном из городских кафе. Женщина вступила в конфликт с другой посетительницей, и их ссора переросла в драку.

В ходе потасовки женщина откусила оппонентке часть пальца левой кисти. Травму квалифицировали как легкий вред здоровью.

Во время разбирательства женщина свою вину по ч. 1 ст. 115 УК РФ не признала. Однако суд счел доказательства прокурора достаточными, признал ее виновной и назначил подсудимой наказание в виде 240 часов обязательных работ.

