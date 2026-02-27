Размер шрифта
Психолог объяснила поведение офисного «душнилы»

Психолог Гладких: «душнила» в офисе часто не уверен в себе
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники, которые начинают навязчивые споры и дают непрошеные советы, зачастую не уверены в себе, а также испытывают потребность в признании. Об этом РИАМО рассказала кризисный и семейный клинический психолог Лилия Гладких.

«В любую коммуникацию человек вступает прежде всего для себя. Это главная призма, через которую стоит смотреть на свое поведение в офисе. Если вы ловите себя на том, что коллеги избегают с вами разговоров, а беседы часто превращаются в затяжные споры или нотации, возможно, дело не в окружающих, а в ваших внутренних процессах», — объяснила специалист.

По ее словам, офисные «душнилы» часто стремятся переубедить своих коллег в спорах любой ценой. За таким поведением нередко кроется желание убедить в своей правоте самого себя, поскольку человек испытывает сомнения. В такой ситуации спор оказывается способом укрепить собственную позицию.

Помимо этого, такие сотрудники дают непрошеные советы и пытаются выстраивать за других путь решения их задач. Чаще всего это происходит из-за желания быть нужным и значимым в коллективе, подчеркнула эксперт.

Она добавила, что на внутренние процессы также может указывать раздражение по отношению к коллегам и подробные расспросы об успехах других работников. За таким поведением, по словам психолога, может скрываться зависть или попытки обесценить чужой труд.

Ранее россиянам объяснили, можно ли не отвечать начальству и коллегам вне работы.

 
