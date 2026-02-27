Размер шрифта
Москвичей пригласили встретить весну на катке в «Лужниках»

Каток в «Лужниках» будет работать до 15 марта
Пресс-служба Олимпийского комплекса «Лужники»

Мультимедийный каток «Лужники» будет открыт до 15 марта, сообщает пресс-служба олимпийского комплекса.

Посетители смогут покататься на катке площадью более 16 тыс. кв. м, воспользоваться раздевалками, прокатом коньков, услугами тренера, а также увидеть 24 интерактивные инсталляции.

Кроме того, возле катка расположен гастропарк с кафе и ресторанами, а по вечерам проходит 3D-шоу с использованием технологий видеомэппинга.

В пресс-службе добавили, что желающие смогут посетить экскурсию на Большой спортивной арене и узнать интересные моменты в истории стадиона.

 
