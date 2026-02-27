Дерматолог рассказала, как некачественная бижутерия влияет на кожу

Некачественная бижутерия может спровоцировать аллергические реакции и раздражения кожи. Особенно опасны украшения, в составе которых есть сплавы, такие никель и хром. Об этом «Известиям» рассказала врач-дерматолог, косметолог, совладелец сети клиник доктора Зарема Омарова.

Специалист отметила, что особенно часто аллергические реакции появляются из-за бижутерии из сплавов, используемых в производстве для повышения прочности и снижения себестоимости товара. Так, ионы никеля могут проникать в верхние слои кожи и провоцировать воспаления.

Эксперт подчеркнула, что в сплавах также может содержаться кобальт, который зачастую вызывает аллергию, особенно если она сочетается с гиперчувствительностью к никелю. Кроме того, подобная реакция из-за хрома.

«Постоянное ношение некачественной бижутерии повышает риск развития аллергического контактного дерматита, который проявляется покраснением, зудом, отеком, шелушением и появлением пузырьков с жидкостью, при хроническом контакте кожа может утолщаться, трескаться, формируются болезненные эрозии», — предупредила врач.

По ее словам, помимо аллергического дерматита опасен раздражающий контактный дерматит, который вызывают трение, пот и микроповреждения кожи. При этом недорогие мягкие металлы быстро деформируются, травмируя кожу и увеличивая риск возникновения инфекций.

Ранее ученая рассказала, стоит ли инвестировать в ювелирные украшения.