Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Около 8 млн человек посмотрели зимние Олимпийские игры в Okko

Аудитория Okko за время Олимпиады выросла на 35%
Aleksandra Szmigiel/Reuters

Около 8 млн зрителей наблюдали за зимними Олимпийскими играми 2026 в прямом эфире Okko, сообщает пресс-служба сервиса.

За время Олимпиады аудитория спорта в Okko выросла на 35%, а недельная аудитория увеличилась в 2,4 раза.

Также в период Олимпиады показатель дневной аудитории сервиса вырос на 25%.

Всего в Okko показали более 600 часов прямых трансляций, осветив более 360 событий. Зрители увидели 140 студий и более 200 эксклюзивных интервью с Аделией Петросян, Савелиев Коростелевым, Никитой Филипповым и другими спортсменами.

Кроме того, во время Олимпиады более чем в 2,5 раза вырос интерес зрителей к фигурному катанию, к конькобежному спорту – более чем в 5 раз, а аудитория трансляций скелетона выросла более чем в 15 раз.

Самыми популярными видами спорта Олимпиады в Okko по охвату стали фигурное катание, хоккей, керлинг, лыжные гонки и биатлон.

Также в Okko работал круглосуточный олимпийский канал, а в эфирах сервиса работали легенды спорта, среди которых Татьяна Тарасова, Илья Ковальчук, Николай Круглов и другие.

В Okko отметили, что число подписчиков социальных сетей сервиса за время Олимпиады выросло более чем на 150 тыс. пользователей, а опубликованный контент набирает миллионы просмотров.

«Показ Олимпийских игр стал для Okko знаковым событием. Мы увидели не только рекордные цифры по просмотрам и аудитории, но и качественное расширение спортивной аудитории сервиса. Олимпиада объединила зрителей разных возрастов и интересов и показала, что формат полного эксклюзивного показа крупнейших спортивных событий в стриминге востребован и эффективен», — отметил руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!