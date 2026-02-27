Около 8 млн человек посмотрели зимние Олимпийские игры в Okko

Аудитория Okko за время Олимпиады выросла на 35%

Около 8 млн зрителей наблюдали за зимними Олимпийскими играми 2026 в прямом эфире Okko, сообщает пресс-служба сервиса.

За время Олимпиады аудитория спорта в Okko выросла на 35%, а недельная аудитория увеличилась в 2,4 раза.

Также в период Олимпиады показатель дневной аудитории сервиса вырос на 25%.

Всего в Okko показали более 600 часов прямых трансляций, осветив более 360 событий. Зрители увидели 140 студий и более 200 эксклюзивных интервью с Аделией Петросян, Савелиев Коростелевым, Никитой Филипповым и другими спортсменами.

Кроме того, во время Олимпиады более чем в 2,5 раза вырос интерес зрителей к фигурному катанию, к конькобежному спорту – более чем в 5 раз, а аудитория трансляций скелетона выросла более чем в 15 раз.

Самыми популярными видами спорта Олимпиады в Okko по охвату стали фигурное катание, хоккей, керлинг, лыжные гонки и биатлон.

Также в Okko работал круглосуточный олимпийский канал, а в эфирах сервиса работали легенды спорта, среди которых Татьяна Тарасова, Илья Ковальчук, Николай Круглов и другие.

В Okko отметили, что число подписчиков социальных сетей сервиса за время Олимпиады выросло более чем на 150 тыс. пользователей, а опубликованный контент набирает миллионы просмотров.

«Показ Олимпийских игр стал для Okko знаковым событием. Мы увидели не только рекордные цифры по просмотрам и аудитории, но и качественное расширение спортивной аудитории сервиса. Олимпиада объединила зрителей разных возрастов и интересов и показала, что формат полного эксклюзивного показа крупнейших спортивных событий в стриминге востребован и эффективен», — отметил руководитель спортивного направления Okko Олег Манжа.