Российская компания вышла в лидеры рынка ИИ для мировой агроотрасли

Российский разработчик ИИ вошел в топ-5 в сфере сельского хозяйства

Российский разработчик ИИ в сфере сельского хозяйства Cognitive Pilot вошел в топ-5 девяти мировых рейтингов, среди которых Data Insights Market, Market Size and Trends, Market Research Intellect и другие, сообщает «Регнум».

Основатель и генеральный директор компании Ольга Ускова назвала это мировой сенсацией.

«Нынешней зимой ведущие зарубежные аналитические агентства опубликовали новые обзоры мирового рынка систем автопилотирования сельхозтехники», — сказала она.

Аналитики отметили высокие результаты работы компании, вклад в повышение производительности труда и другие положительные вещи.

Также авторы рейтингов добавили, что фермеры стали чаще использовать системы автоматического управления агротехникой, чтобы эффективнее обрабатывать землю и собирать больше урожая.

Кроме того, такие системы точнее выполняют работу, не зависят от человеческого фактора и сокращают расход топлива.