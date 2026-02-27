Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Почти каждый второй российский водитель готов покупать автомобиль онлайн

Rambler&Co: 41% водителей готовы использовать ИИ для подбора авто
Tricky_Shark/Shutterstock/FOTODOM

Около половины российских водителей (41%) готовы использовать ИИ для подбора автомобиля, следует из результатов совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co, Сбера и компании Navio.

В ходе опроса выяснилось, что 11% респондентов уже покупали автомобиль онлайн, 16% готовы к этому в ближайшее время, а 17% заявили о готовности к совершению такой сделки в ближайшем будущем. В итоге, 44% открыты для цифровой сделки по покупке авто, а 56% водителей пока придерживаются классического формата.

Говоря о выборе мультимедийной системы для автомобиля, 57% респондентов заявили, что им важно качество и функциональность, 7% выбирают отечественное ПО, а 36% предпочитают зарубежные платформы.

Что касается вопросов безопасности, для 30% респондентов системы помощи водителей стали воспринимать ее как базовый минимум, для 42% это не принципиально, а 24% российских водителей не доверяют таким системам.

Также опрос показал, что 22% россиян готовы рассматривать к покупке электромобили, 25% предпочитают автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а 53% не готовы менять свой автомобиль на бензине или дизеле.

Кроме того, 23% российских водителей хотят иметь в своей машине адаптивную подвеску, 14% — проекционные дисплеи, 12% — систему автоматической парковки, 4% — беспилотное управление.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!