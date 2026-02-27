Почти каждый второй российский водитель готов покупать автомобиль онлайн

Около половины российских водителей (41%) готовы использовать ИИ для подбора автомобиля, следует из результатов совместного исследования медиахолдинга Rambler&Co, Сбера и компании Navio.

В ходе опроса выяснилось, что 11% респондентов уже покупали автомобиль онлайн, 16% готовы к этому в ближайшее время, а 17% заявили о готовности к совершению такой сделки в ближайшем будущем. В итоге, 44% открыты для цифровой сделки по покупке авто, а 56% водителей пока придерживаются классического формата.

Говоря о выборе мультимедийной системы для автомобиля, 57% респондентов заявили, что им важно качество и функциональность, 7% выбирают отечественное ПО, а 36% предпочитают зарубежные платформы.

Что касается вопросов безопасности, для 30% респондентов системы помощи водителей стали воспринимать ее как базовый минимум, для 42% это не принципиально, а 24% российских водителей не доверяют таким системам.

Также опрос показал, что 22% россиян готовы рассматривать к покупке электромобили, 25% предпочитают автомобили с двигателями внутреннего сгорания, а 53% не готовы менять свой автомобиль на бензине или дизеле.

Кроме того, 23% российских водителей хотят иметь в своей машине адаптивную подвеску, 14% — проекционные дисплеи, 12% — систему автоматической парковки, 4% — беспилотное управление.