Собака прокусила череп младенцу в Алтайском крае

В пригороде Барнаула домашняя собака прокусила череп десятимесячной девочке, пострадавшая госпитализирована. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Инцидент произошел, когда девочка играла на полу. Собаку в это время кормили, и ребенок приблизился к животному. Пес отреагировал агрессивно и укусила девочку за голову, повредив череп. Ребенка доставили в больницу Барнаула, сейчас она под наблюдением врачей.

Травмы оказались серьезными, по предварительной информации у пострадавшей задет мозг. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Приморье домашняя собака напала на полуторагодовалого ребенка. Малыш остался без присмотра взрослых и, не осознавая опасности, потянулся к миске домашнего пса. Животное набросилось на него.

