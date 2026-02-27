Собака прокусила череп младенцу в Алтайском крае

В пригороде Барнаула домашняя собака прокусила череп десятимесячной девочке, пострадавшая госпитализирована. Об этом сообщают «Вести Алтай».
Инцидент произошел, когда девочка играла на полу. Собаку в это время кормили, и ребенок приблизился к животному. Пес отреагировал агрессивно и укусила девочку за голову, повредив череп. Ребенка доставили в больницу Барнаула, сейчас она под наблюдением врачей.
Травмы оказались серьезными, по предварительной информации у пострадавшей задет мозг. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
До этого в Приморье домашняя собака напала на полуторагодовалого ребенка. Малыш остался без присмотра взрослых и, не осознавая опасности, потянулся к миске домашнего пса. Животное набросилось на него.
Ранее три добермана напали на девушку во Владивостоке.