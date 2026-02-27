Размер шрифта
Собака прокусила череп младенцу в Алтайском крае

В Алтайском крае домашняя собака укусила младенца за голову
В пригороде Барнаула домашняя собака прокусила череп десятимесячной девочке, пострадавшая госпитализирована. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Инцидент произошел, когда девочка играла на полу. Собаку в это время кормили, и ребенок приблизился к животному. Пес отреагировал агрессивно и укусила девочку за голову, повредив череп. Ребенка доставили в больницу Барнаула, сейчас она под наблюдением врачей.

Травмы оказались серьезными, по предварительной информации у пострадавшей задет мозг. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого в Приморье домашняя собака напала на полуторагодовалого ребенка. Малыш остался без присмотра взрослых и, не осознавая опасности, потянулся к миске домашнего пса. Животное набросилось на него.

Ранее три добермана напали на девушку во Владивостоке.

 
