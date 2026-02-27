Размер шрифта
«Шаманка» из Бурятии обманула жительницу Тувы на 1,5 млн рублей

Жительница Тувы отдала 1,5 млн рублей за «шаманский обряд»
Shutterstock/FOTODOM

В Туве 32-летняя жительница Кызыла отдала 1,5 миллиона рублей приезжей шаманке для проведения ритуала, женщина обещала вернуть деньги через 49 дней, но после обряда перестала выходить на связь. Об этом сообщает УМВД республики.

Инцидент произошел летом 2025 года. Родственники рассказали женщине о якобы сильной шаманке из другого региона, которая приехала в Туву. На встрече гостья заявила, что для решения проблем потерпевшей нужно провести обряд с подношением «духам» в виде лошади. Женщина предложила заменить лошадь деньгами — 1,5 млн рублей. Шаманка согласилась и сказала, что после ритуала сумма будет зарыта в землю, а через 49 дней ее вернут.

Обряд провели 2 августа, но в конце сентября деньги женщине не отдали. Сначала шаманка обещала перевести их позже, потом перестала отвечать. Потерпевшая обратилась в полицию. Подозреваемую задержали — ею оказалась 45-летняя жительница Бурятии. Она объяснила, что не вернула деньги, потому что «не завершила обряд». Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Саратове «гадалка» обманула клиентку на 650 тысяч рублей.

 
