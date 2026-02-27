В России испытали технологию сверхбыстрого фиксированного интернета

МТС провела первые в России тесты технологии фиксированного интернета 50G PON со скоростью передачи данных на загрузку (download) 38 Гбит/c и выгрузку (upload) 21 Гбит/c. Это в 38 раз выше нынешних скоростей домашнего интернета в России, сообщила пресс-служба компании.

Уточняется, что тестирование оборудования на узле связи в Москве подтвердило техническую готовность компании обеспечивать подключение к сверхбыстрому фиксированному интернету бизнес-клиентов и застройщиков, а также базовых станций 4G и 5G для улучшения покрытия внутри помещений.

В компании напомнили, что 50G PON — самая современная технология доступа в интернет в пассивных оптических сетях с максимальной теоретически возможной скоростью передачи данных в ассиметричном режиме до 50 Гбит/c (download) и до 25 Гбит/c (upload) для каждого абонента, что до 50 раз выше, чем в действующих гигабитных сетях по технологии GPON.

Технология позволяет одновременно подключать к сети роутеры стандарта Wi-Fi 6 с беспроводным соединением на скорости до 9,6 Гбит/с, а также компьютеры со скоростью доступа до 10 Гбит/с, игровые серверы или серверы для нужд бизнеса со скоростью передачи данных до 25 Гбит/с и базовые станции для улучшения покрытия в помещениях.

«В нашем случае рекордные для России скорости — это в первую очередь широкая пропускная способность для подключения к одной точке доступа сразу нескольких высокоскоростных устройств без потери в качестве сервисов. Ориентация на технологию 50G PON способна закрыть на ближайшие 10 лет нашу потребность в расширении емкости сетей доступа для современных жилых комплексов, бизнес-центров, инфраструктурных и промышленных объектов», — отметил технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

Он добавил, что в текущем году компания планирует организовать пилотную зону 50G PON в одном из жилых комплексов Москвы.