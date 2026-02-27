В Подмосковье пройдет фестиваль для любителей животных

Фестиваль домашних и экзотических животных пройдет в Красногорске

В Красногорске с 28 февраля по 1 марта пройдет фестиваль «Зоофест эко» для любителей домашних и экзотических животных, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На фестивале гости смогут познакомиться с разными животными, среди которых не только собаки и кошки, но и рептилии, грызуны, еноты и другие питомцы.

Также на фестивале будет открыта зеленая зона с растениями и эко-продукцией общей площадью 1,2 тыс. кв. м.

«Более 1 тыс. заводчиков представят своих подопечных и помогут посетителям найти питомца мечты», — говорится в сообщении.

Кроме того, на фестивале запланированы выступления ветеринаров, кинологов, зоопсихологов и грумеров.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что фестиваль не только знакомит жителей с миром животных, но и популяризирует ответственное отношение к природе.