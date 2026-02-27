В выходные Москву накроет волна атлантического тепла с дождем

В предстоящие выходные в столичный регион ворвутся воздушные массы из Атлантики, которые принесут с собой волну тепла и смешанных осадков. Об этом в беседе с RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В субботу, 28 февраля, прогнозируется колебание температуры воздуха от +1 до +3 градусов. В воскресенье воздух прогреется до +2…+4 градусов, при этом ночью ожидается небольшое похолодание до 0…+2 градусов. Все это будет сопровождаться юго-западным и западным ветром, который будет дуть со скоростью 5-10 м/с, утихнет он к вечеру воскресенья, сообщил синоптик.

В ночь на субботу ожидается снег, а завтра может пойти дождь после смешанной фазы осадков, добавил Ильин. В воскресенье, по его словам, осадков не ожидается, но после дождя утром и ночью будет гололедица.

