Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

В выходные Москву накроет волна атлантического тепла с дождем

Синоптик Ильин: в Москве в выходные потеплеет до +4 градусов, пройдет дождь
Владимир Песня/РИА Новости

В предстоящие выходные в столичный регион ворвутся воздушные массы из Атлантики, которые принесут с собой волну тепла и смешанных осадков. Об этом в беседе с RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В субботу, 28 февраля, прогнозируется колебание температуры воздуха от +1 до +3 градусов. В воскресенье воздух прогреется до +2…+4 градусов, при этом ночью ожидается небольшое похолодание до 0…+2 градусов. Все это будет сопровождаться юго-западным и западным ветром, который будет дуть со скоростью 5-10 м/с, утихнет он к вечеру воскресенья, сообщил синоптик.

В ночь на субботу ожидается снег, а завтра может пойти дождь после смешанной фазы осадков, добавил Ильин. В воскресенье, по его словам, осадков не ожидается, но после дождя утром и ночью будет гололедица.

Синоптик ранее рассказал, каким будет начало зимы в Москве.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!