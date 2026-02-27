Размер шрифта
Хоккеисты из Подмосковья победили на зимней Спартакиаде учащихся

Подмосковные хоккеисты завоевали золото на зимней Спартакиаде учащихся России
Пресс-служба Губернатора Московской области

Хоккеисты сборной команды Московской области завоевали золотые медали в соревнованиях 3х3 среди юношей на XIII зимней Спартакиаде учащихся России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В финале сборная команда Подмосковья оказалась сильнее хоккеистов из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась по буллитам со счетом 3:2.

Всего в турнире приняли участие команды из 9 субъектов РФ.

XIII зимняя Соревнования Спартакиады учащихся России в дисциплине «хоккей 3х3» проходила с 24 по 27 февраля 2026 года в деревне Большой Суходол (Нижегородская область). Турнир проводился в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

 
