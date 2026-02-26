Размер шрифта
Учитель, уволенный за двойки из екатеринбургской школы, вернул себе работу через суд

В Екатеринбурге учитель оспорил в суде увольнение из-за конфликта с родителями
Учитель географии из екатеринбургской школы №87, уволенный год назад после жалоб родителей на «заниженные оценки», вернулся на рабочее место. Об этом Иван Васильев сам сообщил Ura.ru.

Несмотря на отказ первой инстанции — Чкаловского районного суда — Свердловский областной суд вынес решение в пользу педагога.

«Там меня поддержали, на мою сторону встала и областная прокуратура», — подчеркнул Васильев.

Сейчас он улаживает некие юридические формальности и планирует в ближайшее время приступить к ведению уроков.

Конфликт разгорелся в прошлом году из-за принципиальности учителя. Родители школьников обвинили его в необъективности, так как педагог ставил «двойки» за ошибки вроде отрицания существования Антарктиды, и собирали подписи, требуя замены преподавателя.

Тем не менее ни одна проверка не нашла нарушений в его работе, но школа объявила выговор и уволила сотрудника за якобы прогул. Васильев подал встречный иск и требует наказать за клевету коллег, которые, по его словам, давали ложные показания.

Ранее учителя из Краснодара наказали за оскорбление русских.

 
