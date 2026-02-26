Сотрудник футбольного клуба годами вел тайную видеосъемку футболисток

Сотрудника австрийского футбольного клуба осудили за тайную видеосъемку игроков женской футбольной команды. Об этом сообщает The Guardian.

Региональный суд Фельдкирха в Австрии вынес приговор бывшему арбитру и экс-сотруднику клуба «Альтах» — семь месяцев лишения свободы условно, штраф €1200 и по €625 компенсации каждой из 30 пострадавших футболисток.

Как было доказано, в 2020-2025 годах он вел тайную съемку в раздевалках, спортзале и душевых, которыми пользовались игроки женской команды высшей лиги, включая несовершеннолетних.

Судья подчеркнул разницу между просмотром и созданием контента, а подсудимый извинился перед жертвами. Сделанные им фотографии и видео не попадали в распоряжение третьих лиц, а к настоящему времени были уничтожены.

Однако футболистка Элени Риттманн, ранее представлявшая клуб «Альтах», возмутилась мягкостью приговора. По ее словам, некоторые из ее бывших сокомандниц до сих пор не чувствуют себя в безопасности в общественных душевых.

В клубе заявили, что сделали все возможное для поддержки игроков, а также начали процесс разработки дополнительных мер защиты и профилактики от подобных инцидентов.

