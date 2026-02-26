Размер шрифта
Россиянка нашла у себя в машине устройство для слежки благодаря уведомлениям от iPhone

Baza: в Кирове девушка благодаря iPhone нашла в машине устройство для слежки
dies-irae/Shutterstock/FOTODOM

В Кирове iPhone помог девушке обнаружить следящее устройство у себя в машине. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, у местной жительницы по имени Валерия был возлюбленный, но, когда в отношениях началось насилие, она решила разорвать с ним отношения. Она перестала общаться с бывшим партнером и заблокировала его номер.

Спустя непродолжительное время она стала замечать уведомления на своем iPhone о том, что рядом есть какое-то устройство. Сначала Валерия не придавала этому значения, полагая, что это техника находящихся рядом людей.

Позже ей попался ролик, в котором автор предупреждал, что такие уведомления могут указывать на слежку. Она обыскала машину.

«Внутри оказался GPS-трекер, похожий на обычную пластиковую карточку», – сообщается в публикации.

Как полагает Валерия, устройство в автомобиль подбросил ее бывший возлюбленный. Мужчина давно женат, и, по ее мнению, таким способом хотел убедиться, что любовница не пересечется с супругой.

Ранее петербурженка получила 18 лет за слежку за российскими военными в Ростове-на-Дону.

 
