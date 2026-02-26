Размер шрифта
В Анадыре стартовал образовательный марафон, посвященный сохранению белого медведя

Ко Дню белого медведя в РФ подготовили большую образовательную программу для Чукотки
В.С.Севастьянов/Пресс-службой ГЕОХИ РАН

В Анадыре стартовал большой образовательный марафон, посвященный сохранению белого медведя в рамках проекта «Медвежий патруль», сообщили организаторы.

В программе занятия для школьников, семинары для жителей вахтовых поселков, командированных сотрудников, работающих в Арктической зоне, организаторов туристических маршрутов.

В рамках проекта добровольцы рассказали школьникам об особенностях поведения белых медведей, а также о правилах поведения в Арктике, которые помогут избежать конфликтных ситуаций с животным. Подобные уроки ранее прошли в Нарьян-Маре, Салехарде, Архангельске, Апатитах, Певеке, Якутске, Мурманске и других городах, расположенных в субъектах АЗРФ. Их посетили почти полторы тысячи школьников.

«Уроки для школьников мы разработали совместно с Министерством просвещения Российской Федерации. Они рассчитаны на все возрастные категории. Кроме этого, мы разработали семинары для вахтовиков, населения и недропользователей. Также две обучающие программы подготовлены совместно с МЧС России. Все материалы размещены в свободном доступе на сайте медвежийпатруль.рф. Там же можно пройти тестирование и получить сертификат», – рассказал координатор проекта «Медвежий патруль» в АНО «Чистая Арктика» Александр Марков.

Задача проекта «Медвежий патруль» – помочь жителям населенных пунктов, находящимся в ареале медведя, мирно с ним сосуществовать. Инициатива была поддержана главой государства. Масштабная разъяснительная кампания проходит в шести арктических регионах: Архангельской области, ЯНАО, Красноярском крае, Республике Саха (Якутия), Чукотском и Ненецком автономном округах. Оператором проекта «Медвежий патруль» выступает АНО «Чистая Арктика». Генеральным партнером – госкорпорация «Росатом».

День белого медведя отмечается 27 февраля. Белые медведи занесены в Красную книгу и находятся под угрозой исчезновения.

Ранее в арктических регионах стартовала инициатива создания сети «медвежьих патрулей» из местных жителей.

 
