В арктических регионах создадут сеть «медвежьих патрулей»

В арктических регионах России создадут сеть «медвежьих патрулей»
Вера Костамо/РИА «Новости»

В арктических регионах, где обитают белые медведи, будет создана сеть «медвежьих патрулей», сообщила пресс-служба проекта «Чистая Арктика».

В состав таких патрулей войдут местные жители, которые будут отслеживать перемещение животных и принимать меры по их безопасному отгону, а также оповещать соседей о возможной угрозе.

Первый «медвежий патруль» Ненецкого автономного округа получил тревожный чемоданчик со средствами нелетального отпугивания белых медведей на заседании регионального штаба общественного экологического проекта «Чистая Арктика». Он будет работать в отдаленном поселке Усть-Кар на берегу Карского моря, где живет около 500 человек.

«Для Ненецкого автономного округа это необходимая мера – встречи людей с краснокнижным животным здесь происходят довольно часто. Бывали случай летального исхода – страдали и люди, и медведи. Поэтому перед патрулями стоит важная задача – профилактика подобных ситуаций. Они будут оснащены специальными средствами, которые помогут отпугивать зверя без трагических последствий», – заявил координатор проекта «Медвежий патруль» в АНО «Чистая Арктика» Александр Марков.

В помощь «медвежьим патрулям» разработан чат-бот, который помогает фиксировать встречи с белыми медведями и предупреждать о потенциальной опасности всех жителей, у кого он установлен.

Также на официальном сайте проекта «Медвежий патруль» появилась первая карта происшествий с белыми медведями, которая позволит обрать информацию о перемещении животных и их встречах с людьми. Помимо этого, органы власти регионов, где обитает белый медведь, могут завести на портале личный кабинет, через который делаются рассылки с оповещениями.

Цивилизация
