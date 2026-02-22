Размер шрифта
Минкультуры запустило акцию «Культура поMAXимуму» для льготных категорий граждан

Льготники смогут бесплатно посетить учреждения культуры через цифровой ID в MAX
Владимир Астапкович/РИА Новости

Минкультуры России с 22 февраля по 1 марта проводит всероссийскую акцию «Культура поMAXимуму», предоставляющую льготным категориям граждан бесплатный или льготный доступ к учреждениям культуры. Об этом сообщили в пресс-службе мессенджера.

Участие возможно по цифровому ID в национальном мессенджере MAX. Акция охватывает музеи, театры, концертные площадки и культурно-досуговые центры во всех регионах страны. Льготы получат люди с инвалидностью, студенты, пенсионеры и члены многодетных семей.

Как подчеркнула министра культуры РФ Ольга Любимова, министерство уделяет большое внимание проектам, направленным на поддержку семейных ценностей и вовлечение молодежи в культурную жизнь.

«Минкультуры России активно поддерживает инициативы, направленные на то, чтобы искусство и история стали интереснее и ближе широкой аудитории. Мы запускаем новую масштабную акцию. К участию приглашены учреждения культуры по всей стране. Акция поможет объединить поколения, сделать поход в театр или музей доступнее для всей семьи», – сказала она.

Отмечается, что для льготного посещения необходимо открыть Цифровой ID в мессенджере MAX и предъявить на входе QR-код.

Подробная информация о мероприятиях размещена на портале «Культура.РФ» в разделе «Культура поMAХимуму» и на сайтах региональных министерств культуры.

Кроме того, с 25 февраля в MAX заработает чат-бот «Культура поMAXимуму». Участники, посетившие наибольшее число учреждений в своем регионе, получат призы. Для этого нужно сделать фотографию узнаваемого объекта внутри учреждения и отправить ее в чат-бот.
 
