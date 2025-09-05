На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин украл надувную куклу из магазина для взрослых после отказа от возлюбленной

В Новосибирске мужчина обокрал секс-шоп и попросил у продавцов 40 рублей взаймы
true
true
true
close
Агентство безопасности ГВАРДИЯ/VK

В Новосибирске водитель маршрутки пытался сблизиться с кондуктором, но получил отказ и украл секс-куклу. Об этом сообщается в группе агентства безопасности «Гвардия» во «Вконтакте».

В четверг, 4 сентября, бойцы ГБР прибыли по вызову в магазин для взрослых и задержали на месте мужчину, которого сотрудники секс-шопа обвинили в совершении преступления. Как оказалось, пьяный новосибирец зашел в торговый зал и спрятал под одеждой коробку с надувной куклой, а затем вышел на улицу.

Однако на этом мужчина не остановился и вернулся, чтобы попросить у продавцов 40 рублей на проезд. К тому моменту они уже заметили пропажу и нажали тревожную кнопку.

Похищенную куклу, по словам задержанного, он оставил на скамейке во дворе другого дома, но стражи порядка не смогли ее найти из-за темноты.

На допросе мужчина заявил, что работает водителем маршрутки и недавно попытался соблазнить кондуктора, но женщина ответила отказом, который в итоге стал мотивом преступления.

Ране водитель сбил девушку за отказ дать ему понюхать ноги на свидании.

