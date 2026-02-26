Силуанов отметил значительный вклад Сбера в доходы бюджета страны

Сбер выступает надежной опорой для людей и бизнеса, внедряя технологии, которые делают взаимодействие с финансовой инфраструктурой более удобным и безопасным, заявил министр финансов Антон Силуанов по итогам раскрытия отчетности Сбера за 2025 год по МСФО.

Он отметил, что высокая эффективность Сбера подтверждается и его финансовыми результатами.

«Сбер вносит значительный вклад в формирование доходной части федерального бюджета. В 2025 году банк выплатил рекордные в своей истории дивиденды в размере 786,9 млрд рублей. Половина этой суммы направлена в казну государства, что создало весомый ресурс для финансирования приоритетных государственных программ», — сказал он.

Силуанов подчеркнул, что такая финансовая отдача служит важным фактором укрепления бюджетной устойчивости и развития экономики в целом.