Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеБлокировка Telegram
Общество

Силуанов отметил значительный вклад Сбера в доходы бюджета страны

Силуанов: сильные результаты Сбера отражают взвешенную стратегию
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Сбер выступает надежной опорой для людей и бизнеса, внедряя технологии, которые делают взаимодействие с финансовой инфраструктурой более удобным и безопасным, заявил министр финансов Антон Силуанов по итогам раскрытия отчетности Сбера за 2025 год по МСФО.

Он отметил, что высокая эффективность Сбера подтверждается и его финансовыми результатами.

«Сбер вносит значительный вклад в формирование доходной части федерального бюджета. В 2025 году банк выплатил рекордные в своей истории дивиденды в размере 786,9 млрд рублей. Половина этой суммы направлена в казну государства, что создало весомый ресурс для финансирования приоритетных государственных программ», — сказал он.

Силуанов подчеркнул, что такая финансовая отдача служит важным фактором укрепления бюджетной устойчивости и развития экономики в целом.

 
Теперь вы знаете
Конфетная империя Шараповой рухнула после иска от слепой? Что произошло с дорогим брендом теннисистки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!